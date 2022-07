Live Wimbledon | Djokovic en Kyrgios houden elkaar in evenwicht, onderhandse service Australiër

Met Video Van de Zandschulp treft ‘inspirator’ Nadal op Wimbledon: ‘Federer vond ik altijd te perfect’

Voor de tweede keer in anderhalve maand tijd staat Botic van de Zandschulp op een grand slam tegenover recordkampioen Rafael Nadal. ,,Maar het is wel anders of hij op Roland Garros de baan oploopt, of hier op Wimbledon.”

