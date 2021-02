Lockdown: Australian Open moet verder zonder publiek

Serena Williams soepel verder op Australian Open, geblesseer­de zus Venus hard onderuit

10 februari Serena Williams zet haar opmars op de Australian Open op ‘ontspannen’ wijze voort. De 39-jarige Amerikaanse, 23 keer winnaar van een grand slam, had in de tweede ronde geen enkele moeite met de Servische Nina Stojanovic. In iets meer dan een uur eindigde de partij na twee sets in 6-3, 6-0. Haar geblesseerde zus Venus Williams ging hard onderuit tegen Sara Errani: 6-1, 6-0.