Lucky loser Lesley Pattinama Kerkhove dendert na last-minute-oproep door op Wimbledon

Serena Williams uitgescha­keld in Eastbourne door blessure dubbelpart­ner

Serena Williams zal in voorbereiding op Wimbledon niet meer in actie komen. De Amerikaanse maakte in het dubbeltoernooi van Eastbourne deze week haar rentree na een jaar afwezigheid wegens blessures. Vanwege een knieblessure heeft haar dubbelpartner Ons Jabeur zich teruggetrokken. Met de Tunesische had Williams inmiddels de halve finales bereikt.

23 juni