‘Lucky loser’ Robin Haase overleeft matchpoint en verrast tegen ‘finalist’ Benjamin Bonzi

Haase had in de kwalificatie van het toernooi in Adelaide in twee sets verloren van Tomás Martín Etcheverry, maar de Nederlander mocht als lucky loser alsnog deelnemen aan het hoofdtoernooi. Daarin wachtte dus een duel met Benjamin Bonzi, die patent lijkt te hebben op wedstrijden tegen Nederlanders in deze dagen. Afgelopen week won de Fransman de halve finale in India van Botic van de Zandschulp, waarna hij in de finale verloor van Tallon Griekspoor.