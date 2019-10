Lucky loser Schoofs in Luxemburg kansloos tegen Mertens

Zo bemachtigt Kiki Bertens een ticket voor de WTA Finals

14 oktober Het wordt voor Kiki Bertens de week van de waarheid in Moskou. De nummer 8 van de wereld jaagt in de Russische hoofdstad op een ticket voor de WTA Finals, eind oktober in de Chinese metropool Shenzhen. Maar aan welke voorwaarden moet de tennisster uit Wateringen in de Russische hoofdstad voldoen om zich te plaatsen voor het lucratieve eindejaarstoernooi?