Maandenlange droogte in ATP Tour houdt aan voor Griekspoor na rappe exit in Rome

Het ATP-toernooi in Rome is voor Tallon Griekspoor is vrij snel ten einde gekomen. De Nederlandse tennisser verloor in drie sets (3-6, 7-6 en 2-6) van Sebastian Baez. De laatste zege van Griekspoor in de ATP Tour dateert alweer van 8 februari in Rotterdam.