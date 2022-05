Madrid: Van de Zandschulp in twee sets onderuit tegen Goffin

Botic van de Zandschulp is op het masterstoernooi van Madrid in de tweede ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in twee sets van de Belg David Goffin, 4-6 2-6.

In de eerste ronde had Van de Zandschulp de Spanjaard Pablo Carreño Busta verslagen. Hij overleefde in die partij meerdere matchpoints.

Van de Zandschulp haalde vorige week in München voor het eerst de finale van een ATP-toernooi. Hij moest toen met ademhalingsproblemen opgeven, maar bleek snel genoeg hersteld om in Madrid weer in actie te komen.

Goffin speelde niet eerder tegen Van de Zandschulp. De Luikenaar had zich in Spanje via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi.

Rafael Nadal is de volgende tegenstander van Goffin. De als derde geplaatste Spanjaard won in twee sets van de Serviër Miomir Kecmanovic, 6-1 7-6 (4). Hij beleefde daarmee een succesvolle rentree.

Nadal verloor in maart de finale van Indian Wells van Taylor Fritz, waarna hij weken niet in actie kwam door een stressfractuur in een rib. Nadal won het graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad vijf keer en in 2017 voor het laatst. Nadal bereidt zich in Madrid voor op Roland Garros, dat op zondag 22 mei begint.

