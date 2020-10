Mannarino en Millman naar eindstrijd eerste editie ATP-toernooi van Noersoeltan

Video Federer felici­teert Nadal: ‘Dertien keer winnen in Parijs is een van de grootste sportpres­ta­ties ooit’

11 oktober Roger Federer is na vandaag niet meer alleenheerser in het tennis als koning van de Grand Slams. Rafael Nadal evenaarde de Zwitser vandaag met de 20ste overwinning in een Grand Slamtoernooi, en zijn dertiende op Roland Garros, na een eenzijdige finale tegen Novak Djokovic.