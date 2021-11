Mannelijke tennissers mogen maximaal drie minuten naar het toilet

Zverev wacht clash met Djokovic in halve eindstrijd ATP Finals

Alexander Zverev heeft voor de derde keer in zijn tenniscarrière de halve eindstrijd bereikt van de ATP Finals. De olympisch kampioen, die in Turijn als derde is geplaatst, was donderdag te sterk voor de Pool Hubert Hurkacz: 6-2 6-4.

18 november