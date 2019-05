Marathontiebreak en gemiste matchpoints doen Federer de das om tegen Thiem

Federer was in de tiebreak van de tweede set op 8-7 en 10-9 een punt verwijderd van een plek in de halve finales. Hij leidde in de tiebreak ook met 3-0. Op de belangrijke punten had Thiem vooral succes met zware topspinballen op de backhand van Federer, die donderdag zelf twee matchpoints had weggewerkt tegen Gaël Monfils. Pas bij zijn zesde setpoint en het 24ste punt in de tiebreak greep Thiem de set (13-11).



In de derde set pakte Thiem (25) een vroege break. Federer kwam nog terug tot 4-4, maar daarna was het verzet van de 37-jarige veelwinnaar gebroken.



Twee maanden geleden versloeg Thiem Federer ook al in de finale van het masterstoernooi van Indian Wells. Ook toen kwam hij terug na het verliezen van de eerste set.



Thiem neemt het nu op tegen de als eerste geplaatste Novak Djokovic, die niet in actie hoefde te komen tegen de zieke Marin Cilic.