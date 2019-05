Martin Verkerk: Kiki moet zich niet gek laten maken

Kiki Bertens in eerste ronde Roland Garros tegen Pauline Parmentier

23 mei Kiki Bertens treft in de eerste ronde van Roland Garros de Française Pauline Parmentier. De tennisster uit Wateringen gaat komende weken in Parijs op jacht naar haar eerste zege in een Grand Slam-toernooi. De 33-jarige Parmentier is de nummer 65 van de wereld.