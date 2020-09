‘Matchfixing is na drugshandel de grootste business’

,,Dit is een zaak die in de vergetelheid is geraakt. De FIFA heeft z’n best gedaan dit te verdoezelen”, zei Van Seggelen verder. “Ik krijg weer enige hoop met de nieuwe leiding bij de FIFA. Maar ik heb mensen in het sectiebestuur meegemaakt die zeiden: Matchfixing? Wat is dat? Ik ben zo de zaal uitgelopen. Tot op de dag van vandaag is het zo dat in Oost-Europa voorzitters van clubs soms spelers 8 maanden lang niet betalen. Op een gegeven moment stapt zo’n voorzitter de kleedkamer in en zegt tegen de jongens: als jullie vandaag winnen, krijgen jullie 9 maanden en nog eens 2 maanden extra uitbetaald.”