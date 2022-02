Max Verstappen inspiratiebron voor Stefanos Tsitsipas: ‘Als ik meer kan zijn zoals hij, ga ik ook meer winnen’

Ashleigh Barty en Danielle Collins soeverein naar finale bij Australian Open

Ashleigh Barty en Danielle Collins hebben zich overtuigend geplaatst voor de finale van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld liet de Amerikaanse Madison Keys met 6-1 6-3 kansloos. Barty is de eerste Australische tennisster in de eindstrijd van de Australian Open sinds Wendy Turnbull in 1980. De Amerikaanse Collins rekende in twee sets af met de POoolse Iga Swiatek: 6-4, 6-1.

27 januari