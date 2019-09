Medvedev en Dimitrov azen op hoogtepunt in carrière

Medvedev beleeft op dit moment de beste fase uit zijn nog jonge carrière. De 23-jarige Rus, huidig nummer 5 van de wereld, draaide een geweldige voorbereiding op deze US Open. Hij bereikte onder meer de finale in Montreal en in Washington, waar hij respectievelijk verloor van Rafael Nadal en Nick Kyrgios. Op het Masters-toernooi van Cincinnati, dé generale repetitie voor de US Open, gaf de Rus helemaal zijn visitekaartje af. Medvedev klopte Novak Djokovic in de halve finale in drie sets en rekende in de eindstrijd af met de Belg David Goffin.

Hoe anders was de aanloop van Grigor Dimitrov. De 28-jarige Bulgaar, inmiddels afgezakt naar plek 78 op de wereldranglijst, verloor zowel in Montreal als in Cincinnati de eerste ronde van Wawrinka. Dimitrov had in 2017 een fantastisch jaar, met onder meer winst in de ATP Finals, tot nu toe de grootste overwinning uit zijn carrière. Dat seizoen stond hij ook in de halve finale van de Australian Open, die hij in vijf sets verloor van Rafael Nadal. Als nummer 3 van de wereld kreeg de Bulgaar vervolgens in 2018 de juiste vorm maar niet te pakken, waarna hij begin dit jaar ook nog eens twee maanden niet in actie kwam door een schouderblessure. Na twee jaar worstelen laat Dimitrov deze US Open voor het eerst weer zien waartoe hij in staat is.