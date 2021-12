Medvedev helpt Rusland aan Davis Cup en sluit seizoen in stijl af

Medvedev blijft Sinner op ATP Finals net de baas

Daniil Medvedev heeft ook zijn derde wedstrijd in de rode groep van de ATP Finals gewonnen. De Russische tennisser, al zeker van een plaats bij de laatste vier, bleef de 20-jarige invaller Jannik Sinner net de baas. Na 2,5 uur moest de jonge Italiaan in Turijn zich gewonnen geven: 6-0 6-7 (5) 7-6 (8). Medvedev was eerder in de poulefase te sterk voor de Duitser Alexander Zverev en de Pool Hubert Hurkacz.

19 november