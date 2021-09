Medvedev prijst ‘indrukwekkende’ Van de Zandschulp en hoopt te profiteren van zijn vermoeidheid

Carlos Alcaraz volgt Andre Agassi op als jongste kwartfina­list ooit op de US Open

8:37 De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz is Andre Agassi opgevolgd als jongste kwartfinalist in het professionele tijdperk op de US Open. De 18-jarige Alcaraz was in de vierde ronde met 5-7 6-1 5-7 6-2 6-0 te sterk voor de Duitser Peter Gojowczyk.