Medvedev schakelt Djokovic in kwartfinales uit in Monte Carlo

Novak Djokovic is in de kwartfinales van het masterstoernooi van Monte Carlo blijven steken. De nummer 1 van de wereld liet zich verrassen door de Rus Daniil Medvedev. Het werd 6-3, 4-6, 6-2 voor de mondiale nummer 14.

Djokovic had in drie duels nog nooit van Medvedev verloren. Begin dit jaar won hij op de Australian Open nog in vier sets.



De 23-jarige Medvedev mocht het duel op 5-1 in de derde set al uitserveren, maar maakte het pas een game later op de service van de slordige Djokovic af, met een backhandwinner.

Vorig jaar verloor Djokovic in Monte Carlo al in de derde ronde, van Dominic Thiem. In 2017 strandde hij in de kwartfinales en in 2016 was hij zelfs al na één partij klaar in zijn woonplaats.

De aanvoerder van de wereldranglijst, die in de tweede ronde al zijn handen vol had aan Philipp Kohlschreiber, presteert dit seizoen slecht op masterstoernooien. Op Indian Wells won hij maar één partij, in Miami twee.