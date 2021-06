Medvedev uitgeschakeld op Roland Garros na bizarre keus op matchpoint tegen

Daniil Medvedev is in de kwartfinale van Roland Garros uitgeschakeld door Stefanos Tsitsipas. De nummer twee van de wereld ging in de avondpartij in straight sets onderuit tegen de nummer vijf van de plaatsingslijst: 3-6, 6-7 (3), 5-7. Tsitsipas speelt in de halve finale tegen Alexander Zverev (6), die veel te sterk was voor Alejandro Davidovich Fokina.

De ontknoping van de partij tussen Medvedev en Tsitsipas was bizar te noemen. Bij matchpoint voor zijn tegenstander serveerde de Rus onderhands, onder druk nadat hij in de game een voorsprong van 40-0 had weggeven. Tsitsipas trapte er niet in en passeerde zijn naar het net gelopen tegenstander met speels gemak.

,,Ik heb mentale veerkracht getoond in die laatste fase”, keek Tsitsipas terug. ,,Hij stond op het punt een tiebreak af te dwingen. Maar ik gaf niet op. Dat gaf de doorslag.” Medvedev, die het tijdens de partij al stevig aan de stok had gekregen met de umpire, wist niet hoe snel hij de baan moest verlaten.

Tsitsipas haalde vorig seizoen in Parijs ook al de halve finale. De eindstrijd van een grandslam haalde hij nog nooit.

Misschien kon de Griek zich vooraf wel de favoriet noemen, aangezien hij de laatste weken had gewonnen op het gravel van Monte Carlo en Lyon. In onderlinge confrontaties echter was de stand 6-1 in het voordeel van Medvedev. Bovendien leek de Rus, als tweede geplaatst, een ander mens in vergelijking met zijn voorgaande optredens in Parijs. In vier pogingen had hij er de afgelopen jaren geen partij gewonnen.

Groot waren de verschillen niet. In de eerste en de derde set was het onderscheid slechts één break. In de tweede, die eindigde in een tiebreak, gaf Medvedev zelfs twee setpoints weg. In de toegift trok Tsitsipas echter het initiatief meteen naar zich toe en won afgetekend.

Alexander Zverev bereikte voor het eerst in zijn carrière de halve finale van Roland Garros. De 24-jarige Duitser rekende in drie sets af met Alejandro Davidovich Fokina: 6-4, 6-1, 6-1. De Spanjaard had in de tweede ronde na een slopende vijfsetter Botic van de Zandschulp, de enige Nederlandse man in het enkelspel, nog uit het toernooi geknikkerd.

Zverev is de nummer 6 van de plaatsingslijst in Parijs. Hij haalde eerder in 2020 al de halve finale op de Australian Open en de finale van de US Open. Die verloor hij van de Oostenrijker Dominic Thiem.

Zverev had het behoorlijk lastig in de eerste set. De Spaanse nummer 46 van de wereldranglijst brak meteen de eerste opslagbeurt van de Duitser, maar leverde daarna zijn eigen service weer in. Ook daarna verloor Zverev nog twee keer zijn opslagbeurt, maar dat deed de Spanjaard nog een keer vaker, waardoor Zverev alsnog na 49 minuten de eerste set won met 6-4.

Daarna begon de Duitser beter te spelen en hield hij zijn eigen opslagbeurten. Zverev maakte gebruik van de breakkansen op de opslag van Davidovich Fokina en maakte het in 47 minuten tijd af. Op 5-1 in de derde set benutte hij meteen het eerste matchpoint.

