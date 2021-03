Medvedev verbreekt 16 jaar lange reeks van ‘Big Four’, Van de Zandschulp hoogste Nederlander

Doha Federer is weer terug: Zwitser (39) wint bij eerste partij na veertien maanden

10 maart Tennisicoon Roger Federer heeft zijn langverwachte rentree in het ATP-circuit gevierd met een overwinning. De 39-jarige Zwitser versloeg de Brit Daniel Evans in de tweede ronde van de Qatar Open nipt in drie sets: 7-6 (8) 3-6 7-5. De 20-voudig grandslamkampioen, als tweede geplaatst in Doha, had voor zijn zwaarbevochten zege 2 uur en 25 minuten nodig.