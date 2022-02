Medvedev verkiest karten boven tennissen in Rotterdam

Medvedev (25) zou komende week meedoen aan het ABN AMRO World Tennis Tournament, maar hij meldde zich af. Hij had de verloren finale van de Australian Open, waarin hij tegen Rafael Nadal een 2-0-voorsprong in sets uit handen gaf, nog niet verwerkt.

Loting

Tallon Griekspoor is er wel bij. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Rus Aslan Karatsev. Botic van de Zandschulp werd bij de loting gekoppeld aan een speler uit het kwalificatietoernooi. De 28-jarige Karatsev is de nummer 15 van de wereld. Hij is als zevende geplaatst in Ahoy. De Rus baarde vorig jaar opzien door op de Australian Open vanuit de kwalificaties de halve finales te halen.