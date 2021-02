Mertens en Sabalenka overtuigend naar dubbeltitel in Melbourne

Jennifer Brady na spannende slotgame naar eerste grandslam­fi­na­le

18 februari De Amerikaanse Jennifer Brady, de nummer 24 van de wereld, heeft zich op de Australian Open voor het eerst in haar loopbaan geplaatst voor de finale van een grandslamtoernooi. De 25-jarige Brady was de Tsjechische Karolina Muchova (24) in drie sets de baas: 6-4 3-6 6-4.