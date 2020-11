Mertens en Sabalenka plaatsen zich voor finale in Linz, Rus naar eindstrijd dubbelspel

Zondag neemt Mertens het om de titel op tegen haar dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA-11), eerste reekshoofd in Linz. De Wit-Russische rekende in drie sets af met de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA-74), die woensdag Greet Minnen (WTA-109) uitschakelde in de tweede ronde.

Het wordt de achtste WTA-finale voor Mertens, de tweede dit seizoen. Midden augustus moest ze in Praag de titel aan de Roemeense Simona Halep (WTA-2) laten. Zondag kan ze na Hobart 2017 en 2018, Lugano en Rabat 2018 en Doha 2019 een zesde titel op haar palmares brengen. Het toernooi van Linz is het laatste WTA-toernooi van het jaar. Het eindejaarstoernooi WTA Finals werd in verband met het coronavirus geschrapt.

Rus naar finale dubbelspel

Arantxa Rus heeft zich op het laatste WTA-toernooi van 2020 verzekerd van een plek in de finale van het dubbelspel. Samen met haar Sloveense partner Tamara Zidansek was ze met 7-6 (7) 4-6 10-6 de Canadese Gabriela Dabrowski en Vera Zvonareva uit Rusland de baas. Dabrowski en Zvonareva waren als tweede geplaatst.



Zondag nemen Rus en Zidansek het in de eindstrijd op tegen de Tsjechische speelsters Lucie Hradecka en Katerina Siniakova. Zij zijn als eerste geplaatst.



Rus kan in Linz haar derde WTA-titel in het dubbelspel pakken. Rus en Zidansek schreven in augustus het WTA-toernooi van Palermo op hun naam. In 2017 zegevierde Rus met landgenote Quirine Lemoine in het Zweedse Bastad.