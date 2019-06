Metalen Murray kan het toch met kunstheup

Door Rik Spekenbrink



Hij dook vorige week in Queens over het gras als Boris Becker in zijn beste dagen. Zonder enige schroom sleurde Andy Murray (32) over het Londense gras. Aan niets was te zien dat hij sinds een paar maanden met een metalen kunstheup door het leven gaat. De man die in januari huilend vertelde dat zijn tennisloopbaan erop zat, won bij zijn comeback niet alleen direct een dubbeltitel, hij sprak de hoop uit over een paar maanden zijn enkelspelcarrière te hervatten.



Het wordt dus geen emotioneel vaarwel, komende week op Wimbledon, waar Murray dubbelt met de Fransman Pierre-Hugues Herbert. Hij zal in Londen worden onthaald als een kampioen. Zijn heldenstatus in Groot-Brittannië is alleen maar gegroeid. De ultieme vechter, die zo van zijn sport houdt dat hij van geen ophouden weet, kapotte heup of niet.