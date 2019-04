Middelkoop verliest in Marrakech derde dubbelfinale dit jaar

Schoofs uitgescha­keld op graveltoer­nooi van Bogotá

12 april Bibiane Schoofs is er niet in geslaagd de derde ronde van het WTA-toernooi van Bogotá te bereiken. De 30-jarige Gelderse verloor op het gravel van de Colombiaanse hoofdstad in de tweede ronde in twee sets van de Italiaanse Sara Errani: 2-6 1-6.