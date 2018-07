Mike Bryan kan het ook zonder tweelingbroer

Serena Williams soeverein naar tiende finale op Wimbledon

17:35 Serena Williams heeft zich vanmiddag op Wimbledon overtuigend geplaatst voor de finale van het enkelspel bij de vrouwen. De Amerikaanse rekende in twee sets af met de Duitse Julia Görges (6-2, 6-4) en boekte haar tiende finaleplaats in Londen. Görges had in de kwartfinale gewonnen van Kiki Bertens.