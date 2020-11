Minister van Sport: hoogst waarschijnlijk uitstel Australian Open

Djokovic in Londen verrassend onderuit tegen Medvedev

18 november Novak Djokovic is hard onderuitgegaan in zijn tweede partij in de ATP Finals. De Servische nummer 1 van de wereld verloor vrij kansloos in twee sets van Daniil Medvedev: 3-6 3-6. De Rus, als vierde geplaatst, is door zijn zege al zeker van een plek in de halve finales.