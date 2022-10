Miomir Kecmanovic werkt matchpoint weg met ‘tweener’ en wint alsnog

Nederland­se tennissers tegen Australië in kwartfina­les Davis Cup, Carlos Alcaraz wint voor Spanje

De Nederlandse tennissers nemen het eind november in de kwartfinales van de Davis Cup op tegen Australië. Oranje plaatste zich als winnaar van groep D voor de knock-outfase in Málaga, Australië eindigde in groep C als tweede achter Duitsland. Zonder hun kopman Alex de Minaur verloren de Australiërs in Hamburg het duel met Duitsland om de groepswinst met 2-1.

18 september