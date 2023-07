Mirra Andrejeva (16) is de volgende tennissensatie, maar nationaliteit staat hype in de weg

Met samenvatting Tallon Griekspoor strandt in kwartfina­les ATP-toer­nooi Halle: ‘Tijd om me klaar te stomen voor Wimbledon’

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd om de halve finales van het ATP-toernooi in Halle te bereiken. De winnaar van Libéma Open van vorige week strandde gisteren in de kwartfinales tegen Andrej Roeblev, de nummer zeven van de wereld: 6-3, 3-6, 4-6.