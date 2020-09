Mladenovic laakt behandeling op US Open: ‘We zijn hier gevangenen’

Kenin huilt ook in New York de stress van zich af

2 september Sofia Kenin (21) kwam na haar soepele zege in de eerste ronde van de US Open tegen de Belgische Yanina Wickmayer (6-2 6-2) tot een opmerkelijke ontboezeming. De als tweede geplaatste Amerikaanse, geboren in Moskou, huilt indien nodig ook in New York de stress van zich af. Voor haar is dat vrij normaal.