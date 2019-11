Mladenovic verrast Barty in spannende Fed Cup-finale

Ajla Tomljanovic trok de zaken in de vierde partij weer recht voor het gastland door in twee sets af te rekenen met Pauline Parmentier: 6-4 7-5.



Door de gelijke stand van 2-2 na vier enkelspelen moet nu een dubbelspel de beslissing brengen in de finale van de landencompetitie. Australië won 45 jaar geleden voor het laatst de Fed Cup, voor Frankrijk is het zestien jaar geleden.



De nederlaag tegen Mladenovic kwam hard aan bij Barty, 23-jarige kopvrouw van de thuisploeg die zaterdag haar eerste partij met liefst 6-0 6-0 van Caroline Garcia had gewonnen. Dat was al haar vijftiende zege op rij in de Fed Cup.



De aanvoerster van de wereldranglijst begon ook goed tegen Mladenovic en pakte de eerste set met 6-2. Maar de Française knokte zich terug in de wedstrijd en haalde de tweede set binnen met 6-4. In de beslissende derde set kwam het aan op een tiebreak en daarin moest Barty voor het oog van 13.000 toeschouwers buigen met 7-1.