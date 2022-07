Mondiale nummer 103 verrast op Wimbledon: ‘Droom om dit met mijn dochters mee te maken’

De 34-jarige Maria reikte in haar loopbaan slechts één keer verder dan de tweede ronde van een grand slam. Op de laatste acht grandslamtoernooien die ze speelde verloor ze al in de openingsronde.

,,Ik heb overal kippenvel. Vandaag hebben we Duitsland heel trots gemaakt. Ongeveer een jaar geleden was ik nog herstellende van mijn bevalling”, zei Maria, kort nadat ze na 2 uur en 18 minuten haar eerste wedstrijdpunt had benut. ,,Het is een droom dat ik dit met mijn twee dochters mag meemaken.” Niemeier besloot het duel op Court 1 met een volley in het net.