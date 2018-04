Muguruza moet strijd in Stuttgart staken door rugblessure

Titelverde­di­ger Pouille strandt in kwartfina­le Boedapest

20:18 Het tennistoernooi van Boedapest is al voor de kwartfinales de titelverdediger kwijt. De Fransman Lucas Pouille liet zich in de tweede ronde verrassen door John Millman. De Australiër, die nog net in de top 100 staat, won in twee sets: 6-3 6-4. De partij was in 73 minuten beëindigd.