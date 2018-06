Murray boekt op gras Eastbourne eerste zege na bijna een jaar

Nadal na week weer op 1 na nederlaag Federer

24 juni Roger Federer kan in Halle dus toch verliezen. In de finale van het grastoernooi, dat hij 9 keer won, was de Kroaat Borna Coric vanmiddag te sterk: 7-6, 3-6, 6-2. Daarmee komt er na een week alweer een einde aan de leidende positie van Federer op de wereldranglijst.