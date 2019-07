Murray dubbelt in Washington met broer Jamie

Het wordt het vierde toernooi waarop de Schot na zijn heupoperatie in actie komt. En de eerste op hardcourt. Murray zal in Washington uitkomen samen met zijn broer Jamie. De drie vorige toernooien verliepen wisselvallig voor de Brit.



Bij zijn rentree won Murray aan de zijde van de Spanjaard Feliciano Lopez meteen het dubbeltoernooi van Queen's. In Eastbourne vloog hij er met de Braziliaan Marcelo Melo meteen uit. Op Wimbledon bereikte Murray met de Fransman Pierre-Hugues Herbert de tweede ronde. Daar was de aandacht vooral gericht op zijn optreden in het gemengd dubbel met Serena Williams. Het koppel reikte tot de derde ronde.

Lees ook Avontuur Murray/Williams in Londen voorbij Lees meer

Volledig scherm Serena Williams en Andy Murray. © EPA

Opmerkelijk

Dat hij zich weer in Washington meldt, is gezien het verleden opmerkelijk. Vorig jaar won hij in de derde ronde een partij die pas om 3 uur's nachts klaar was. Toen bleek dat hij later die dag al weer in actie moest komen, trok de met heupklachten kampende Murray zich terug.

Hoewel toernooidirecteur Keely O'Brien publiekelijk probeerde hem over te halen wel te spelen. ,,Ik hoop dat Andy zijn voorbeeldfunctie in de sport meeneemt in zijn overweging. Het is niet goed zo maar op te geven", zei O'Brien.

De blessure van Murray bleek uiteindelijk zo ernstig dat het nog steeds de vraag is of hij ooit nog in het enkelspel uitkomt.