Murray: Griekspoor verdiende de zege

,,Tallon is een gevaarlijke speler, die verdiende om deze wedstrijd te winnen. Hij dicteerde het spel", aldus Murray (32). ,,Je kent je tegenstander niet en dat is heel vreemd. Ik ben trots op mezelf, want ik stond niet goed te spelen en toch heb ik de wedstrijd weten te winnen. Het was een zware partij in een geweldige atmosfeer.”



Aanvankelijk dacht Murray dat hij zou aantreden tegen Botic van de Zandschulp, maar de Nederlandse captain Paul Haarhuis verving die naam voor die van Griekspoor. ,,Ik had dus heel weinig tijd om mij voor te bereiden op Griekspoor. Dat is op de ATP Tour heel anders, want dan heb je een dag de tijd om informatie over je tegenstander te vergaren. Wij dachten ook dat Tallon geblesseerd was."