Murray hoopt op minder pijn in zijn heup

Scott Griekspoor grijpt nationale tennisti­tel: ‘Een mooie prijs’

17 december Scott Griekspoor heeft zich in Alphen aan den Rijn verzekerd van de nationale tennistitel. In de finale was de Haarlemmer zondag in twee sets te sterk voor Jelle Sels, die uit Alphen aan den Rijn komt: 6-4 6-4.