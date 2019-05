Murray krijgt wildcard voor toernooi van Queen's

Chileens tennista­lent Garin pakt titel in München

5 mei De Chileense tennisser Christian Garin heeft zijn tweede toernooizege van dit jaar te pakken. Hij won het graveltoernooi in München. De nummer 47 van de wereld rekende in de finale in drie sets af met de Italiaan Matteo Berrettini: 6-1, 3-6, 7-6 (1). De 22-jarige Garin was in april de sterkste in Houston.