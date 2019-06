Murray met Lopez in dubbelfinale Queen's

Andy Murray viert rentree met dubbelzege op Queen’s

20 juni Andy Murray heeft zijn comeback op de baan opgeluisterd met een zege in het dubbelspel. Op Queen’s won hij met de Spanjaard Feliciano Lopez in twee sets van Juan Sebastian Cabal en Robert Farah, 7-6 (5) 6-3. Dat was enigszins verrassend, aangezien de Colombianen in Londen als nummer 1 waren geplaatst.