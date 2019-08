Murray na half jaar afwezigheid terug in het enkelspel

,,Mijn prestaties in de trainingen tegen topspelers waren erg goed", zei Murray (32) voorafgaand aan het masterstoernooi. ,,De snelste manier om terug te keren is om te trainen met de toppers en wedstrijden tegen ze te spelen. Ik verwacht niet dat ik meteen zo goed beweeg als ik deed, maar ik denk dat het wel beter kan dan dat ik nu doe. De grote spelers slaan zo hard, het kost tijd om daar weer aan te wennen.”



Bij winst op Gasquet moet Murray het in de tweede ronde opnemen tegen Dominic Thiem, de nummer vier van de plaatsingslijst. ,,Terugkeren is lastig omdat je ook vaak afhankelijk bent van de loting. Maar zes maanden geleden had ik er absoluut voor getekend om in deze positie te zitten.”