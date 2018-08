Murray op kruissnelheid bij rentree

Titelverde­di­ger Kohlschrei­ber gelijk uitgescha­keld in Kitzbühel

1 augustus Titelhouder Philipp Kohlschreiber is op het ATP-toernooi van Kitzbühel in de tweede ronde blijven steken. De als tweede geplaatste Duitser, die in de openingsronde een bye had, moest met 5-7 6-3 6-1 zijn meerdere erkennen in de Oezbeek Denis Istomin.