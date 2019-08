Murray slaat wildcard voor US Open af

De kampioen van 2012 heeft de uitnodiging echter afgewezen. Hij neemt op Flushing Meadows waarschijnlijk wel deel aan het dubbelspel en het gemengd dubbel. ,,Nee, het enkelspel sla ik over in New York”, liet de 32-jarige Schot in Cincinnati weten na zijn nederlaag in de eerste ronde tegen de Fransman Richard Gasquet (6-4, 6-4). Dat was zijn eerste optreden in het enkelspel na een ingrijpende heupoperatie begin dit jaar. Hij speelde al wel vorige maand op Wimbledon in het dubbelspel en het gemengd dubbelspel. De laatste weken dubbelde hij ook in Washington en Montreal.