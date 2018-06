Murray stuit meteen op Wawrinka in Eastbourne

Federer knokt zich naar halve finale in Halle

22 juni Roger Federer is nog steeds in de race voor zijn tiende toernooiwinst in Halle. In de kwartfinale op het Duitse gras bood de Australiër Matthew Ebden taai tegenstand maar de Zwitserse nummer één van de wereld pakte toch de winst: 7-6 (2) 7-5.