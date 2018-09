Murray verliest van Verdasco

Murray, voormalig nummer één van de wereld, had met goed spel twee partijen gewonnen in de Chinese stad. De Brit is echter nog steeds niet de oude, sinds een operatie aan een heup in januari. Op de US Open verloor hij ook al van Verdasco, toen in de tweede ronde.



Murray is inmiddels afgezakt naar de 311de plaats op de wereldranglijst. Donderdag had hij voor een aansprekend resultaat gezorgd door de Belg David Goffin te verslaan. Murray speelt nu nog een toernooi in Peking, verder komt hij dit jaar niet meer in actie.