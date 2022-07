Murray wil terugkeren naar de tennistop: ‘Zolang ik het kan, ga ik door’

Met video Novak Djokovic komt matige start te boven en gaat op voor prolonga­tie Wimbledon-ti­tel: ‘Begon niet goed’

Novak Djokovic heeft zich ten koste van Cameron Norrie geplaatst voor de finale van Wimbledon. De Servische toptennisser was in vier sets te sterk voor de Engelsman. Voor Djokovic wacht in de eindstrijd een onderonsje met Nick Kyrgios (2-6 6-3 6-2 6-4).

8 juli