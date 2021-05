Na Bertens moet ook Rus streep zetten door WTA-toernooi in Italië

Nadal neemt revanche op Zverev

14 mei Rafael Nadal heeft op het graveltoernooi van Rome revanche genomen op Alexander Zverev. De nummer 3 van de wereld versloeg de Duitser in de kwartfinales in twee sets: 6-3 en 6-4. Vorige week in Madrid had Nadal in de kwartfinales nog moeten buigen voor Zverev, die het masterstoernooi in de Spaanse hoofdstad daarna ook won.