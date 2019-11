Na Federer buigt ook Djokovic voor Thiem op ATP Finals

Davis Cup Haarhuis positief over kansen Nederland: ‘Over een week staan we 1-0 voor’

12 november ,,Over een week staan we al 1-0 voor”, begon Davis Cup-captain Paul Haarhuis zijn persconferentie vanmiddag positief. Volgende week dinsdag begint zijn ploeg in Madrid aan de eerste finaleweek van het traditionele landentoernooi. Tegenstander is dan Kazachstan. Meteen een belangrijk duel, want met Groot-Brittannië is de tweede en laatste opponent in de groepsfase de grote favoriet.