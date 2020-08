Na Nadal zal ook Andreescu titel US Open niet verdedigen

‘Lucky loser’ houdt Arantxa Rus uit kwartfina­les Praag

16:33 Arantxa Rus is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi van Praag. De tennisster uit Monster, 70ste van de wereld, ging vanmiddag in de tweede ronde in drie sets onderuit tegen de Poolse lucky loser Magdalena Frech in drie sets: 6-3, 2-6, 6-4.