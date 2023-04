Na Rafael Nadal moet ook Novak Djokovic passen voor masterstoernooi Madrid

Nadal: ‘Moeilijke situatie’

Na Indian Wells, Miami, Monte Carlo en Barcelona heeft Nadal ook een streep gezet door Madrid. Vijf weken voor de start van ‘zijn’ toernooi, Roland Garros, kampt de Spaanse gravelkoning nog altijd met een naweeën van een heupblessure die hij opliep bij de Australian Open in januari. Hij verloor in Melbourne in de tweede ronde van Mackenzie McDonald.



,,Voor het herstel stond aanvankelijk zes tot acht weken, maar we zitten nu al op veertien”, meldde de teleurgestelde Nadal vanmorgen in een videoboodschap. ,,De realiteit is dat de situatie niet is wat we hadden verwacht. Alle medische adviezen zijn opgevolgd, maar op de een of andere manier verloopt het herstel niet zoals ons is verteld. Het is een moeilijke situatie.”



Nadal maakt zich al zorgen over zijn deelname eind mei aan Roland Garros, het grandslamtoernooi van Parijs dat hij veertien keer won. ,,De blessure is nog niet hersteld en ik kan niet doen wat ik nodig heb om mee te doen. Ik was aan het trainen, maar een paar dagen geleden hebben we besloten het roer een beetje om te gooien, nog een behandeling te doen en te kijken of het beter gaat. “