Nadal breekt 34 jaar oud setrecord van McEnroe

Masters Madrid Bertens zet zegereeks voort met knappe winst op Sjarapova

10 mei Kiki Bertens is bezig aan een geweldig toernooi in Madrid. Na haar schitterende zege gisteren op de nummer 2 van de wereld Caroline Wozniacki versloeg de tennisster uit Breda vanmiddag in de kwartfinale gewezen wereldtopper Maria Sjarapova: 4-6, 6-2, 6-3.