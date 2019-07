Nadal en Federer elf jaar na spektakelstuk op herhaling in Londen

Nadal klopt QuerreyHet komt op Wimbledon tot de langverwachte herhaling van misschien wel de mooiste tenniswedstrijd ooit. Vrijdag doen Roger Federer en Rafael Nadal de legendarische finale van 2008 over in de halve eindstrijd in Londen, nadat vanavond ook de Spaanse nummer 1 van de wereld eenvoudig zijn kwartfinale won van Sam Querrey (7-5, 6-2, 6-2).

Sinds het spektakel in 2008, dat Nadal won in vijf zinderende sets - 6–4, 6–4, 6–7 (5), 6–7 (8), 9–7 - kwamen de twee grootheden elkaar op het heilige gras van Londen niet meer tegen.



Het wordt de veertigste partij tussen de twee grootheden in het tennis. Nadal leidt in de onderlinge duels met 24-15, maar hij speelt liever op gravel dan op gras. ,,We weten veel van zijn spel, maar hij weet ook veel van mijn tennis”, merkte Federer met een glimlach op. ,,De buitenwereld zal er wel weer een hype van maken. Natuurlijk, kijk ik uit naar die partij tegen Nadal, maar ik verheug me op elke tenniswedstrijd, en niet zozeer op een tegenstander.”

De als derde geplaatste Spanjaard had vanavond nog iets goed te maken tegen Querrey. In de laatste ontmoeting, in de finale van het hardcourttoernooi in Acapulco in 2017, verloor Nadal in twee sets van de inwoner van Las Vegas. De stand in de onderlinge duels is nu 5-1.

Querrey was met een verrassing begonnen aan Wimbledon. Hij versloeg in de eerste ronde de als vijfde geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem. Daarna won hij ook van de Rus Andrei Roeblev, de Australiër John Millman en de Amerikaan Tennys Sandgren. Tegen Nadal (33) kon hij echter niet op. De tweevoudige kampioen haalde voor de zevende keer de laatste vier in Londen.



Bekijk hieronder de samenvatting van Nadal-Querrey